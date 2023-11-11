رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بالفيوم

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

Advertisements

مركز السيطرة للشبكة الوطنية

وشهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بالإضافة إلى اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام على مراكز سيطرة المحافظات والوزارات، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

و أكد رئيس الوزراء أن بدء تشغيل هذا المركز بمحافظة الفيوم، يأتي استكمالًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ

فيما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مراكز السيطرة الموحدة ضمن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تمثل مراكز فرعية للشبكة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وتكون متصلة ومتواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية، والتعامل معه على وجه السرعة.

نقلة حضارية

وقال محافظ الفيوم أن إقامة مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازًا ونقلة حضارية لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ والمواقف الطارئة المختلفة، وكذا الأعمال اليومية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الفيوم، أن مركز السيطرة، يعمل على مدار الساعة، ويضم جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي: الإسعاف، والصرف الصحي، والمياه، والصحة، والحماية المدنية، والمرور، بالإضافة إلى عناصر المتابعة الميدانية، والتعليم، والهلال الأحمر، وممثلي المجتمع المدني، والغاز، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي.

و أوضح أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالفيوم أحد مراكز السيطرة بإقليم شمال الصعيد، وتشمل: الفيوم، بنى سويف، المنيا، لافتًا إلى أن هذا المركز تم تجهيزه وفقا للمقاييس والمعايير الدولية، ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة إدارة العمليات اليومية، وقاعة اجتماعات للمركز، وقاعة أمنية وغرفة المعدات والتحكم، ويستوعب جميع الجهات التابعة، وتشمل: الأحياء، والمديريات، والمرافق العامة، ويتسع لـ 18 جهة.

طريق عمل المركز

استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول كيفية عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومكوناته، ودور كل جهة ممثلة في هذا المركز، كما تعرف على التطبيقات الحديثة المُجهز بها المركز من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتطبيقات الأخرى التي تم الإستفادة منها والتكامل معها داخل المركز.

كما استمع رئيس الوزراء الى شرح من مدير هيئة الإسعاف بمحافظة الفيوم، تناول قدرات الهيئة البشرية والفنية بالمحافظة، والتصنيف النوعي لسيارات الإسعاف الموزعة على مراكز المحافظة، وتوزيع سيارات الإسعاف وجاهزيتها للتعامل على مختلف الطرق والمحاور.

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.