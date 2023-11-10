الفيوم تفوز بـ 6 ميداليات في بطولة المدارس الثانوية للملاكمة

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية، بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحقق طلاب الفيوم 6 ميداليات،(2 ميدالية ذهبية - واحدة فضية - 3 برونزية).

الفائزون

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني، إن الطالب محمود رمضان جابر، المدرسة الرياضية بنين، حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 54 كيلو جرام، والطالب خالد أحمد شعبان، مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية، حصل علي المركز الثالث، والميدالية البرونزية في وزن 48 كيلوجرام.

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وفاز الطالب محمد نور حسين، مدرسة الشهيد نصر الدين الثانوية بسيلا بشرق الفيوم، بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية في وزن 54 كيلو جرام، وفاز الطالب محمد أحمد محمد فرجاني، مدرسة علي فراج التجارية المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن ٥٧ كيلو جرام، وفاز الطالب مصطفى جمال مصطفى، المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الأول الميدالية الذهبية، في وزن 71 كيلو جرام، وفاز الطالب خالد محمد عبد الحميد، المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الثاني الميدالية الفضية، في وزن 63.5 كيلو جرام.

مشروع قرية متعلمة

يذكر أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي الفيوم وبني سويف، وهيئة إنقاذ الطفولة، استعدادا لبدء تنفيذ مشروع قرية متعلمة، ويشارك من الفيوم في المشروع 50 مدرسة مجتمعية، بإدارات إطسا وطامية وسنورس التعليمية، والمشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه هيئة إنقاذ الطفولة مع جمعيات شريكة، وهو أحد مشروعات التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية لتمكين مجتمعات الريف المصري من جنى ثمار التعليم عن طريق تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال والأمهات ونشر ثقافة القراءة في المنازل والمجتمعات، ويهدف المشروع إلى تعليم مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعلم والتطوير الذاتي للسيدات والأطفال بالتعليم الابتدائي، من خلال خطة متقنة لتحسين مهاراتي القراءة والكتابة لطلاب التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة.

التدريب والتقييم

ويتم تقييم طلاب التعليم المجتمعي بالصفوف الثاني والثالث الإابتدائي على عدة مهارات ومنها (اسم الحرف وصوته وقراءة كلمات مفهومة وكلمات غير مفهومة مع فهم مسموع وفهم مقروء ورسم إملائي)، ويتم التدريب بواسطة فريق عمل مُدرب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم مكون من (موجهي الصفوف الأولى بالمديرية والإدارات التعليمية)، ومشرفي ومسئولي التعليم المجتمعي وإدارة التدريب بالمديرية.

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