الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن المشاركة السياسية ودور الشباب في النهوض بالمجتمع

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

قال الدكتور  ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية دار العلوم، عقدت ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة السياسية ودور الشباب في النهوض بالمجتمع" شارك في تنظيم الندوة مركز النيل للاعلام بمحافظة الفيوم

وقال الدكتور عرفة صبري، نائب رئبس جامعة الفيوم، إن الشباب هم الوقود الذي يستمد منه المجتمع الطاقة، فهم تاج الأوطان وعليهم أدوار عده تشمل المشاركة السياسية والمجتمعية والتعليمية والصحية، لأن دولتنا دولة شابة يمثل الشباب حوالي ٦٠٪؜ من المجتمع المصري،  و الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وعقدت العديد من المؤتمرات الشبابية خلال فترة وجيزة مما يدل على الإيمان الكامل بالشباب وأهمية دورهم في مختلف المجالات.

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الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي

وشدد نائب رئيس جامعة الفيوم، على الحرص وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصادر المعلومات المكتسبة لأن الفترة الحالية تشهد حروب العقل، وأهم أهدافها تفتيت الأوطان من الداخل.

 وأشار  إلى أهمية المشاركة السياسية للشباب ليكون له دور فاعل في اتخاذ القرار ونتائجه، ليعود بالنفع على الأجيال القادمة وعلى الوطن.

دور الأسرة في الوعي السياسي

واوضح أن المشاركة السياسية هي مجموعة من العمليات تعود أولًا إلى التنشئة السياسية من داخل الأسرة، والتي إن صلحت من البداية ونضجت تعود بالنفع على المجتمع الذي سيحظى بشباب يتميز بقدر كبير من التفكير الجيد والثقافة السياسية والوعي السياسي، وصاحب رؤية ورأي حر يكون داعمًا وواعيًا لما يحاك من مؤامرات ضد الدولة.

ولفت إلى أن حب الوطن ودعمه يأتي بالمشاركة في كافة مناحي الحياة سياسيًا وثقافيًا ليسهم في خطوات التغيير للأفضل وقبول الرأي والرأي الآخر، للتغلب على التشدد وحروب الفكر التي تهدم الأوطان، لأن تماسك الشعوب يرفع من قيم الأمم.

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