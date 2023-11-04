رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة صرف صحي البركة للتأكد من تطبيق نظم الصيانة

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، محطة رفع صرف صحي البركة الرئيسية (1) و(2) بحى غرب أسيوط وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة وكذلك متابعة الحالة الفنية للمحطة والتأكد من تطبيق نظم الصيانة الصحيحة بها وخاصة انها تخدم نصف مدينة أسيوط.

محطة صرف صحي البركة

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن محطة صرف صحي البركة 2 بها 6 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة 200لتر/ث بينما محطة البركة 1 تتكون من 3 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة 200 لتر /ثانية، بالإضافة إلى هيد 70 مترا، مضيفًا أنه تم تنفيذ المحطة من الشركة لاند مارك لخدمة أهالى مدينة أسيوط.

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أعمال الإحلال والتجديد بمحطة صرف صحي البركة

وأشاد رئيس شركة مياه أسيوط بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة صرف صحي البركة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في ذات السياق أكد رئيس مياه أسيوط أن خطة الاحلال والتجديد السنوية والموجهة إلى عمل احلال وتجديد محطات المياه والصرف وشبكاتهما والمحابس والغرف والمطابق والوصلات المنزلية تمكنت من تنفيذ (11) بئر على مستوى مركزى الغنايم وأسيوط لافتا إلى أن السعي دائم لتحقيق طفرة خدمية بقطاعي المياه والصرف الصحي علي مستوى محافظة أسيوط، من خلال حصر الاحتياجات وتحديد الأولويات اللازمة للتنفيذ استفادة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

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