السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

تنظيم جلسة تشاور بديروط أسيوط لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

جلسة تشاور بمركز
جلسة تشاور بمركز ديروط، فيتو

  أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم جلسة تشاور بمركز ديروط لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

 

جلسات التشاور بمحافظة أسيوط 

 وأشار محافظ أسيوط، إلى أن جلسات التشاور تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفقًا للخطة الزمنية للبرنامج وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية. 

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جلسة تشاور بمركز ديروط 

 وأوضح المحافظ أنه تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز ديروط بحضور محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير إدارة التخطيط بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية. 

تنظيم جلسة تشاور بمركز أبنوب بأسيوط لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية 2024 - 2025   

جلسة تشاور في البداري لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية 2024 - 2025 

 ولفت محافظ أسيوط الى أهمية جلسات التشاور فى وضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

 

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