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ثقافة وفنون

اليوم، عرض مسرحية "مع الشغل والجواز" بمعهد الفنون المسرحية

مسرحية مع الشغل والجواز،
مسرحية مع الشغل والجواز، فيتو

يقدم مساء اليوم الخميس، فريق العرض المسرحي "مع الشغل والجواز" للمخرج عبد الباري سعد، مشاركته ضمن فعاليات "ليلتين" والتي ينظمها المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد.

موعد مسرحية مع الشغل والجواز

وتعرض المسرحية في تمام السابعة والنصف مساء وذلك مجانا للجمهور وطلاب معاهد أكاديمية الفنون بأسبقية الحضور.  

مسرحية مع الشغل والجواز

يشار إلى أن عرض مع الشغل والجواز كان قد حصد مؤخرًا جائزة ثاني أفضل عرض في مهرجان المسرح العربي بدورته التاسعة والثلاثين، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية.

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العرض تمثيل نغم صالح، أمير عبد الواحد، أحمد بيلا، فاتن سعيد، منار حليم، محمد قنديل جوبا، تأليف موسيقى وألحان أحمد حسني، أزياء ومكياج رحمة عمر، مهندس الصوت محمد رجب، تصميم استعراضات محمود نوح، مساعد إخراج دارين وائل، مخرج منفذ هيثم فرغلي وندى غنيم، تأليف وأشعار أحمد رجب، إخراج عبد الباري سعد. 

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