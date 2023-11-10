الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات رينو تاليانت بعد طرحها فى مصر

سيارات رينو تاليانت
سيارات رينو تاليانت

سيارات رينو، استقبل السوق المحلى واحدة من أهم السيارات الأوروبية التى تطرح محليا وهى سيارات رینو تالیانت، وبدأت تسميتها تجاريًا بإسم ميني ميجان، أي الميجان الصغيرة، حيث تتشابه السيارتان في التصميم إلى حد كبير، كما أن فارق الأبعاد صغير بين السيارتين.

 

أسعار سيارات رینو تالیانت الجدیدة 

 

يصل سعر الفئة  الاولى Evolution نحو  810.000 جنيه

ويصل سعر الفئة الثانية “Techno” نحو 890.000 جنيه 

 

مواصفات سيارات رینو تالیانت



زودت سيارات رینو تالیانت بمحرك تربو تم تطويره بالتعاون مع فريق رينو العالمي لسابقات فورميولا 1، مع أداء سلس سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT، كما تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان، وتوفر مساحة داخلیة واسعة بفضل ھذه الأبعاد لتناسب 5 أشخاص بشكل مریح مع وجود أماكن تثبیت مقاعد الأطفال مع مساحة للشنطة 528 لتر لتضمن مساحة تخزينية مناسبة أكثر للعائلات.

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مواصفات الأمان في رینو تالیانت


الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزات الأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP، نظام مانع إنغلاق الفراملABS، برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.


أما عن المواصفات التقنیة والكمالیات، فتأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس 4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

 

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