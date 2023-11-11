مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة 5 مباريات وذلك قبل التوقف الدولي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز



وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 2:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

كريستال بالاس ضد إيفرتون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

أرسنال ضد بيرنلي - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

بورنموث ضد نيوكاسل - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

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ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، اليوم الجمعة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ11 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسقط توتنهام أمام تشيلسي 4-1 في قمة الجولة الـ11 من الدوري الانجليزي ليهدي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2023-2024.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ12



1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الانجليزي



فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس

إيفرتون 1-1 برايتون

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا

لوتون تاون 1-1 ليفربول

توتنهام 1-4 تشيلسي

وعلي صعيد متصل واصل هالاند تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 11 هدفا.

2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 8 أهداف.

2- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 8 أهداف.

3- جارود بوين لاعب وست هام: 7 أهداف.

3- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

4- هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون: 6 أهداف.



4- بريان مبيومو لاعب برينتفورد: 6 أهداف.

4- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد: 6 أهداف.

5- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 5 أهداف.

5- دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا: 5 أهداف.