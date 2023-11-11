السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أبرز مومياوات الحيوانات المحنطة المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير (صور)

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير العديد من الحيوانات المحنطة والتي عثرت عليها البعثات المصرية والأجنبية العاملة في مجال الحفريات.

 مومياء كلب صيد مستأنس

قاعة مومياوات الحيوانات بالمتحف المصري بالتحرير

وخصص المتحف المصري بالتحرير قاعة خاصة لعرض مومياوات الحيوانات بالدور العلوي للمتحف، حيث يعرض المتحف مومياء كلب صيد مستأنس وجدت في المقبرة KV 50 القريبة من مقبرة الملك أمنحتب الثاني (الأسرة 18) في وادي الملوك ومن المحتمل أن هذا الكلب كان ملكًا للملك أو أحد أفراد أسرته حيث لا توجد نقوش أو مومياء بشرية تدل على هوية مالكه ولكن يفترض أن يكون للملك أمنحتب الثانى أو الملك حور محب حيث أن مقبرتيهما بالقرب من المقبرة التي عثر فيها على هذا الكلب وغالبًا ما كانت مومياوات الحيوانات تُدفن بالقرب من أصحابها.

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 مومياء كبش مخصصة كحيوان مقدس للإله خنوم 

 مومياء كبش مخصصة كحيوان مقدس للإله خنوم 


كما يعرض المتحف المصري بالتحرير مومياء كبش مخصصة كحيوان مقدس للإله خنوم  صورت فى وضع الركوع، وصدر هذا الكبش مغطي بصدرية مصنوعة من الكارتون منقوشة بالجبس البارز المذهب، ويرتدي تاج خشبي مذهب يتوجه من أعلي قرص الشمس محاط باثنين من الثعابين، والرأس والأطراف محلاة بالكارتون الملون كما تم نزع الأحشاء بالكامل وملء فراغ الجسد بالكتان، وكان يوجد العديد من التمائم المبعثرة حول هذه المومياء  كما أن حالة الهيكل بشكل عام توحي بالوفاة فى عمر متأخر، وعثر علي تلك القطعة بجزيرة فيلة بأسوان.

 

 مومياوات تمساح النيل الكبير

كما يعرض المتحف مومياوات تمساح النيل الكبير، وتلك الحيوانات كانت شائعة جدًا في العصور القديمة، ولكنها مع الوقت لم تعد موجودة على نهر النيل وانما لا تزال تعيش في بحيرة ناصر.

 مومياوات تمساح النيل الكبير

وحظيت الحيوانات فى مصر القديمة بالتوقير كالالهه، وكان لها أداء هامًا جدًا فى الديانة المصرية القديمة، ومن أهم الخصائص المميزة للآلهة المصرية الاعتقاد السائد أن الآلهة يمكن أن تتجسد فى هيئة الفصائل المقدسة من الحيوانات.

كما احتلت المومياوات الحيوانية مكانة هامة فى عالم التحنيط خلال التاريخ المصري القديم فهى تضفى ضوءًا على جوانب مختلفة من البيئة والحضارة المصرية القديمة، ويتضح منها أن الثروة الحيوانية كانت أكبر وأكثر تنوعًا فى مصر القديمة عما كانت علية الآن حيث إنقرضت انواع كثيرة من الحيوانات ولم يتبقى منها سوى عدة مومياوات.

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