السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من داخل سيارة في كرداسة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة" بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال ضحية التعرض لحادث سرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارته بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

وأفاد خلال التحقيقات بأنه قام بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشاف عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالى المذكور.

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القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي بكرداسة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة" المتهمين بسرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

وكان مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالى المذكور.

 

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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القبض على سائق وعاطل سرقا نصف مليون جنيه من داخل سيارة بكرداسة

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