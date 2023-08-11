الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

اعترافات المتهم الرئيسي بقتل عاطل كرادسة وإلقاء جثته في مصرف

اعترافات المتهم،
اعترافات المتهم، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في أقدام 6 أشخاص على قتل عاطل وإلقاء جثته فى مصرف بكرداسة، لقيامه بالنصب على أحدهم.

 

واعترف المتهم الرئيسي في الجريمة بارتكاب الجريمة، وأن الضحية نصب عليه في مبلغ ٩٠٠ ألف جنيه، وكثيرا ما طلب منه رد المبلغ، لكنه كان يماطل، فاستعان بـ 5 أشخاص آخرين، واتفقوا علي قتله.

 

وتابع: يوم الواقعة تابعوا خط سيره، وما أن تمكنوا منه حتي قاموا بقتله، وإلقاء جثته في مصرف بكرداسة.

 

تفاصيل قتل ٦ أشخاص لعاطل في كرداسة

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عاطل. 

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وكشفت التحريات  أن وراء ارتكاب الواقعة  6 أشخاص بدافع الانتقام، حيث إن  المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في امبابة، وبعد أن تأكد المتهم أنّ المجني عليه نصب عليه، اتفاق مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته. 

 

 وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة

 

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