اليوم إجراء قرعة الحج في الشرقية

تبدأ مديرية أمن الشرقية اليوم السبت، إجراء قرعة الحج لعام 1445 هـ /2024 م، عقب انتهاء أعمال التقديم في أحد الأماكن المخصصة بمعرفة مديرية الأمن.

وزارة الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج

واستقبلت أقسام الشرطة والخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02)، وعلى الموقع الإلكتروني وعلى موقع وزارة الداخلية على مدار الفترة الماضية طلبات المواطنين راغبى التقديم فى قرعة الحج.

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ الموافق 2024م.

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وأكدت وزارة الداخلية بأن مواعيد إجراء قرعة الحج ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/ 11/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16 /11/ 2023.

وحددت وزارة الداخلية موعد إجراء قرعة الحج لعام 2024 بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية) يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجارى.

إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة

وبالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، أوضحت وزارة الداخلية أنه الطلبات تقدم بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة، دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب؛ وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وتقبل الطلبات وفقًا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة، ويدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

حالات يحظر فيها السفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024

ويُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض "إن وجد"، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م؛ حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم (مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام"- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة).

كما يُشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية، مع جرعــة تنشيطيــة للقاحــات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19)، مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم، كشرط للحصول على التأشيرة.

ويوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته، وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج، لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. كما يتضمن الإقرار أيضًا بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، لحين الموافاة بتقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت خلاف ذلك، تُلغى فرصة حجه مباشرةً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

شروط التقديم فى قرعة الحج 2024

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج، أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية؛ حيث لا يقل السن عن 25 عاما، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي، يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن يوم فأكثر) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي له، تُلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوي الهمم والمرافق الوجوبي، له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك، يُلغى طلب الحج كاملًا، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وتقدم طلبات الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02)، ويُعد بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت، والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، ويُعد هذا إقرار بالتزامه التعاقدي، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويسمح بسفر المرافق (الوجوبي) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل.. أما في حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (3%)، فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبي) إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده، وفقًا لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي، فيتم تحديد جهة السفر وفقًا لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان - جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (ويُعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظًا على الروابط الأسرية) "وليس العكس"، شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى... إلخ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج/الزوجة أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات، وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، وكذلك يجوز للفائز بفرصة الحج، التنازل النهائي عن تلك الفرصة، ولا يحق له العدول عن التنازل، ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة، طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا، طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة المتقدم فى قرعة الحج

وفيما يتعلق بالبيانات المطلوبة للتقدم للحج، أوضحت وزارة الداخلية أنها تشمل الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق؛ حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، أما بيانات المرافق فهي (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي)، ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة، ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

تخصيص نسبة الـ 3% من تأشيرات الحج لكبار السن

ولفتت إلى أنه يتم تخصيص نسبة الـ 3% من تأشيرات الحج، لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية على حدا؛ حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية، ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعًا المرافق له.

وفى حالة تقديم طلب حج زوجي، كلاهما من كبار السن (70 عاما فأكثر) أو مــن ذوي الهــمم على سـبيل الاستثناء.. فيُشــترط اصطحابهما لمُرافــق واحد فقـــط مـن الأقــارب حتى الــدرجة الرابعــة، شريطـــة تمتعـه بحالة صحية جـيدة، ليكون قادرًا على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية (أقل مـن 70 عاما) وتُطبق شــروط الاستثناء الســـابق ذكرها عليه، ويتم مناظرة المرافق من اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية - أو من يُنيبه - عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.