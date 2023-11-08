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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

ترتيب الدوري المصري الممتاز، فاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي جمعتهما اليوم بملعب المقاولون العرب.

 وتقدم ياسر إبراهيم للنادي الأهلي في الدقيقة 33 ثم تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 58 ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف الفوز للنادي الأهلي بالدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر  فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ويتبقى للنادي الأهلي مباراتان مؤجلتان أمام الجونة وبلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

1 - بيراميدز  13 نقطة 
2 -   الأهلي  12 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - المصري  9 نقاط
9 - الزمالك 8 نقاط
10 - الجونة  8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون   نقطتين

جدول ترتيب الدوري المصري 

واحتفل لاعبو الأهلي مع محمد مجدي أفشة  لاعب المارد الأحمر بوصوله إلى 200 مباراة مع النادي الأهلي قبل مباراة فريقهم أمام سيراميكا والتي جمعتهما على ستاد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري.

 

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا


وجاء تشكيل الأهلى لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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