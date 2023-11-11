السبت 11 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار السكر مساء اليوم السبت

سعر السكر
سعر السكر

تشهد أسعار السكر ارتفاعا ملحوظًا في السوق المحلي، فعلى الرغم من أن السعر المعتاد يترواح ما بين 27 إلى 30 جنيها، فمازال السكر احد السلع التى تشهد ارتفاعا مستمرا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين  32  إلى 40 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة.

 مبادرة تخفيض الأسعار

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن  تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

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التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.

موسم حصاد السكر 

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

قرار جديد بأسعار السكر

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد "ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي".

وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار. 

وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

أسعار السلع في المبادرة 

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: 

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلا من 35 جنيها

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيها

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28 جنيها

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25 جنيها

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيها

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها

 مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

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مبادرة تخفيض الأسعار السكر ارتفاع سعر السكر

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