وصفة طبيعية لعلاج جلد الوزة وتنعيم البشرة

جلد الوزة من المشكلات التي تعاني منها الفتيات كثيرًا وللأسف تؤثر في مظهر الجلد بشكل سلبي، رغم إزالة الشعر.

وجلد الوزة عبارة عن شعر يظهر أسفل الجلد ويؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبي ما يسبب الإحراج لصاحبته.

وصفة طبيعية لعلاج جلد الوزة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لعلاج جلد الوزة.

المكونات:-

ملعقة سكر

ملعقة بن

ملعقة عسل

ملعقة زيت زيتون

الطريقة:-

نخلط المكونات معًا جيدًا حتى نحصل على قوام رملي متجانس.

نفرد القناع على الجلد المبلل فى حركات دائرية ونفركه برفق لمدة 5 دقائق ثم نتركه لمدة 15 دقيقة ثم نتركه مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

ثم نغسل الجلد بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

هذا القناع يزيل جلد الوزة وينعم البشرة كثيرا ويجعلها مثل بشرة الأطفال.

كما يزيل خلايا الجلد الميتة ويجعل جلد الجسم أكثر نعومة وحيوية.

يجب المواظبة على هذا القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج

وصفة طبيعية لعلاج جلد الوزة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.