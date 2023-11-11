السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خدمات يحصل عليها المسافر من حجز استراحة رجال الأعمال بالمطار

درجة رجال الأعمال،
درجة رجال الأعمال، فيتو

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران استراحات ركاب درجة رجال الأعمال وحاملي بطاقات المسافر الدائم الذهبية للشركات أعضاء تحالف ستار.

 يوجد ٦ استراحات منفصلة بصالات السفر  في كل استراحة مناطق مختلفة تحقق تنوع الخصوصية للراكب المسافر منفردا أو بصحبة شخص آخر أو مجموعة أشخاص. 

كما توجد مناطق الجلوس لتخصيص منطقة ترفيهية ومناطق للقراءة وأخرى للعمل بكل استراحة، بالإضافة إلى الماكولات وشبكة الإنترنت وإنهاء إجراءات الوصول.

ويتم دفع رسوم الاستراحة وقت الوصول أو السفر كاش إو فيزا داخل المطار.

 وجدير بالذكر ان مصر للطيران افتتحت مؤخرا استراحه الجون وهي الاستراحة السادسة في مطار القاهرة وتعتزم الخدمات الجوية التوسع في مطارات برج العرب والغردقة وذلك لما تمتلكه الشركة من خبرة طويلة في خدمة استراحات رجال الأعمال بأعلى معايير الخدمة الفندقية وجودة المنتجات.

 

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شراء وزن إضافي

وأعلنت شركة مصر للطيران عن طرح خدمة جديدة وهي إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم.. ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الإختيار بين فئتي الوزن الإضافي سواء حقيبة تزن  23 كجم أو حقيبة تزن  10  كجم فقط وهى فئة جديدة أقل تكلفة حسب احتياجات الراكب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.

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