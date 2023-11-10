الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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تذكروا هذا الاسم.. التلميذ يحيى عبد الناصر!

أمس.. تبث وكالات الأنباء وتنشر الصحف ما يفيد أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بانتقال التلميذ يحيى عبد الناصر محمد المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط نظرًا لنبوغه العلمي مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك!


ما الذي جرى؟ لا شيء سوى النبوغ المبكر لـ  يحيى أدى إلى التحاقه العام الماضي بكلية العلوم جامعة دمياط كمستمع لكن ظل يحيى يلفت نظر الجميع حتى طالبوا بمروره باختبار جامعة زويل وهو ما تم فعلا ليشمل ذلك اختبار المواد العلمية «STEM» من فيزياء وكيمياء ورياضيات مع تفكير نقدي بمستوى الثانوية العامة المصرية..

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وهو ما استمر لمدة 4 ساعات كاملة، وحقق فيها الطفل نجاحا باهرا وكبيرا جدا، فتقرر منحه منحة الجامعة ومن بعدها اجتمع مجلس الوزراء ليصدر قراره السابق مع ضمان رعاية الدولة للطفل طوال سنوات الدراسة!

  
الدكتور منال عوض محافظ دمياط هنأت أسرة الطفل الذي ستتغير حياته وأسرته بالكامل حيث سيكون من الآن طالبًا جامعيًا!

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قصدنا وسط كل هذه الآلام وهذه الدماء وهذا الخراب.. وهذا البؤس الذي يهيمن علينا ليل نهار أن نلقي الضوء على الأمل وعلى مساحة مبهجة، وعلى الشمس الذي ستستطع فينا وفوقنا وبيننا يوم ما.. مبروك ليحيى ولأسرته وكل الأمنيات أن يكون مشروع نوبل جديدة تحصل عليها مصر بعد سنوات تكون فخرًا له ولمصر ولكل العرب.

جامعة زويل كلية العلوم جامعة دمياط منال عوض محافظ دمياط التلميذ يحي عبدالناصر محمد الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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