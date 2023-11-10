مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ هدنة إنسانية صورية تجبر الناس على الفرار

قال مندوب فلسطين، لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خراشي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تنفذ هدنة إنسانية صورية تجبر الناس على الفرار وليس الإغاثة.



مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الهدنة صورية

وفي السياق ذاته انتقد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة دول الغرب بسبب دعمها لأوكرانيا من خلال التنديد بانتهاكات روسيا للقانون الدولي، وإحجامها عن ذكر "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة"، بحسب سكاي نيوز.



وذكر الخراشي أمام تجمع للدبلوماسيين والصحفيين: "يوجد عدد ضخم من القوانين الإنسانية التي يمكن تطبيقها، تطبق بالكامل حينما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وحينما يتعلق الأمر بنا تُزاح جانبا وتُنتهك ولا تُستخدم ويُستخف بها".



وفي السياق ذاته عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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فيتو الولايات المتحدة وبريطانيا



وفي وقت سابق فشل مجلس الأمن الدولي في مرات عدة من تبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ومن جانبها ذكرت شبكة "سي.إن.إن"، في وقت سابق أن المجلس فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة".

وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) رفضتاه.

وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد" وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولًا".

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".



وإزاء أوضاع في غزة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سبق أن رفض كل الدعوات لوقف لإطلاق النار، إمكان التوصل إلى "هدنات تكتيكية".

والإثنين، أعلن نتنياهو أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين لديها منذ شهر.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثنين على وقف إطلاق النار، محذّرا من أنّ القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال جوتيريش في تصريح لصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحًا على مر الساعات".

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