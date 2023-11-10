رد صادم من طليقة أحمد سعد حول محاولات الصلح بينهما

ردت مصممة الأزياء علياء بسيوني، طليقة المطرب أحمد سعد، علي الأنباء التي انتشرت في وقت سابق والتي زعمت بأن هناك محاولات للصلح بينهما، وذلك بعد انفصالهما منذ فترة .

طليقة أحمد سعد تكشف حقيقية وجود محاولات للصلح بينهما

وقالت علياء بسيوني في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول وجود محاولات للصلح بينها وبين طليقها أحمد سعد ليس لها أساس من الصحة.

وأشارت علياء بسيوني: “الموضوع انتهى واتقفل خلاص”.

وكان علق المطرب أحمد سعد للمرة الأولى على طلاقه من مصممة الأزياء علياء بسيوني.

Advertisements

وخلال تسلمه جائزة موريكس دور لأفضل مطرب عربي والتي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت قال أحمد سعد لوسائل إعلام لبنانية ردا على سؤال “هل شعر بالحرية بعد الانفصال؟”: تقصد الحرية من غير جواز.. هو كده كده أنا حر دائما".

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت علياء بسيوني مؤخرا طلاقها من أحمد سعد عبر حسابها على إنستجرام، وقالت إنه صاحب القرار وهو من تسبب في خراب بيتها.

وكان الفنان أحمد سعد، قد رزق مؤخرًا بمولودة جديدة له، وظهر في فيديو من داخل غرفة العمليات حاملًا ابنته مريم وهو يؤذن في أذنها.

مريم أحمد سعد

ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام وعلق عليه قائلًا: “الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد.. اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير”.