المصري يقرر إلغاء معسكر الغردقة

وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.



ويستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من اليوم الجمعة، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

Advertisements

المصري يتفق مع إحدى الشركات لتصنيع ملابس

وتوصلت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لاتفاق شبه مبدئي مع إحدى شركات الملابس لتوريد ملابس قطاع الناشئين وفريق الكرة النسائية بجانب المتجر الرسمي للنادي.

وتجري الشركة في الوقت الحالي تقديم التصميمات المقترحة لملابس الناشئين وقميص خاص للجماهير بحيث تعتمد التصميمات على هوية بورسعيد والنادي المصري.

اتفاق التعاون بين النادي المصري وشركة الملابس ستكون خاصة بملابس الناشئين والسيدات وقميص خاص للجماهير سيتم بيعه بمتجر النادي بفرع الضواحي وإذا لاقت الملابس والتصميمات استحسان الجماهير سيكون هناك تعاون جديد بين الطرفين.

موعد تجديد الاشتراكات بالمصري

حددت إدارة النادي المصري السابع عشر من نوفمبر كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأعلنت إدارة النادي المصري أنه قد تحدد الساعة الثانية عصر يوم الجمعة الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري هو آخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للعام المالي 2024/2023.

ويأتي ذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص على غلق باب التجديد للاشتراكات السنوية قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي بخمسة عشر يومًا، علمًا بأن الجمعية العمومية للنادي ستُعقد يوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

ومنح علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لاعبي الفريق أربعة أيام راحة بعد الهزيمة من البنك الأهلي برباعية بالدوري الممتاز.

بدأت تعلو بعض الأصوات داخل مجلس إدارة النادي المصري بضرورة رحيل علي ماهر، وإن حال الفريق المتدهور ليس بسبب اللاعبين فقط بل أن المدير الفني يتحمل جزءً كبيرا من تلك المسؤولية أيضًا.

المصري، فيتو