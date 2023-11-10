الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الإمارات تطلب من أعضاء مجلس الأمن الوقوف دقيقة حدادا على أرواح المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، دقيقة حدادا على أرواح المدنيين الإسرائيليين والأجانب الذين لقوا حتفهم في عملية  طوفان الأقصى في  7 أكتوبر في تل أبيب والمدنيين الفلسطينيين  الذين استشهدوا  في غزة والضفة الغربية، وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين الذين لقوا مصرعهم جراء العمليات العسكرية للاحتلال، وذلك بناء على طلب من الإمارات.


جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في غزة


وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع  غزة

وفشل مجلس الأمن الدولي في مرات عدة من تبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذكرت  شبكة "سي.إن.إن"،  في وقت سابق أن المجلس فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين جيش الاحتلال  الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

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ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة".

 

فيتو الولايات المتحدة وبريطانيا ضد وقف إطلاق النار في غزة 


وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) رفضتاه.

وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.


وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد" وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولًا".

 

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة


وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".


وإزاء أوضاع في غزة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سبق أن رفض كل الدعوات لوقف لإطلاق النار، إمكان التوصل إلى "هدنات تكتيكية".

والإثنين، أعلن نتنياهو أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين لديها منذ شهر.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثنين على وقف إطلاق النار، محذّرا من أنّ القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال جوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحًا على مر الساعات".

وأضاف أن "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".وشدد الأمين العام على أنّ المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.

وفي قطاع غزة أحدث القصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهر دمارا هائلا وتسبب بنزوح 1.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
 

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