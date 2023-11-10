إصابة 3 شباب إثر انقلاب دراجة نارية على طريق منشأة كساب في بني سويف

أصيب 3 شباب بينهم شقيقان، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي بين منشأة كساب وإهناسيا المدينة ببني سويف، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ انقلاب دراجة نارية بطريق منشأة كساب إهناسيا ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي بين منشية كساب وإهناسيا المدينة، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بيارتين إلى موقع البلاغ نقلتا 3 مصابين من مكان الحادث إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وهم: عبد الرحمن رمضان ذكي (20 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، وشقيقه أحمد (14 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، ومحمد محمد سلامة (15 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى والذراع اليمنى، بالإضافة إلى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم اجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، بقسم الطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، تحت إشراف الدكتور عبدالله اسامة، مدير المستشفى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

نصائح لتفادي الحوادث أثناء ركوب الدراجة النارية

إليكم بعض النصائح أثناء ركوب الدراجة النارية، يمكنك من خلالها تقليل فرص وقوع حوادث الدراجات النارية والحفاظ على سلامتك أثناء التنقل:



ارتدِ خوذة حماية لتحمي رأسك من الإصابات. ارتدِ ملابس واقية، مثل جاكيت مقاوم للكسر وقفازات وأحذية متخصصة. تأكد من أن جميع الأجزاء في حالة جيدة، مثل الفرامل والإضاءة والإطارات. افحص مستوى الزيت والوقود بانتظام. اجلس بشكل صحيح واحتفظ بتوازنك. استخدم مقبض الدراجة بحذر وتجنب التحركات الفجائية. اتبع قوانين المرور والسرعة المحددة. تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات. تجنب قيادة الدراجة في حالة المطر الشديد أو الثلوج. احرص على رؤية ورؤية الآخرين على الطريق. كن واضحًا في تعبير نواياك على الطريق بإستخدام المؤشرات. تجنب الانزلاق بين السيارات وتجنب النقاط العمياء للسائقين. تقليل السرعة يزيد من وقت رد الفعل في حالة حدوث حادث. خض دورات تدريب القيادة الآمنة لتحسين مهاراتك. ابقَ على اطلاع على أحدث تقنيات القيادة الآمنة.