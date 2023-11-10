الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

‏قناة عبرية: إسرائيل تتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

الأسرى الإسرائيليون،
الأسرى الإسرائيليون، فيتو

ذكرت قناة 12 العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية، سوف تتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.


جهود دولية لإتمام صفقة تبادل الأسرى

 

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مسؤولا إسرائيليا أكد أن هناك محادثات متقدمة لإطلاق الأسرى وسجناء فلسطينيين بوساطة إقليمية.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأطراف الدولية وعلى رأسهم مصر التي تبذل جهدا كبيرا من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.
و نقلت القناة الـ 13 العبرية عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إنهم مهتمون بصفقة واسعة بشأن الأسرى، ومستعدون لدفع الثمن.

 

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وأضافت القناة العبرية في تقريرها  أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن الأسرى  والمفاوضات مستمرة.

 

وكانت المقاومة أعلنت على لسان  أبو عبيدة، في وقتٍ سابق، أن ملف تبادل الأسرى ما زال مفتوحًا، وأن عملية التبادل سوف تتم بشكل كامل أو جزئي، وأن الاحتلال بالعدوان المتواصل هو من يعرقل إطلاق سراح رهائن من جنسيات أجنبية.


وفي السياق ذاته أعلن الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في بيان صادر عنه أمس  الخميس، عن استعداد حركة  الجهاد الإسلامية الإفراج عن رهينيتن إسرائيليتين هما:" امرأة تدعى حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية".

 

سرايا القدس تستعد للإفراج عن أسيرين

وفي سياق متصل أكد أبوحمزة في بيانه: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أماكن تواجد أسراه ويوقع بينهم عددا من القتلى".

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، الخميس، أن إسرائيل  تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

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وقف إطلاق النار وملف الأسرى يتصدران القمة المصرية القطرية بالقاهرة

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مسؤول إسرائيلي: محادثات متقدمة لـ تبادل الأسرى بسجناء فلسطينيين بوساطة إقليمية

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المقاومة الفلسطينية صفقة تبادل الأسرى جيش الاحتلال إسرائيل فلسطين العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة سرايا القدس

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