مسؤول إسرائيلي: محادثات متقدمة لـ تبادل الأسرى بسجناء فلسطينيين بوساطة إقليمية

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مسؤولا إسرائيليا أكد أن هناك محادثات متقدمة لإطلاق الأسرى وسجناء فلسطينيين بوساطة إقليمية



جهود دولية لإتمام صفقة تبادل الأسرى

وهناك العديد من الأطراف الدولية وعلى رأسهم مصر التي تبذل جهد كبيرا من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.

وفي السياق ذاته نقلت القناة الـ 13 العبرية عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إنهم مهتمون بصفقة واسعة بشأن الأسرى، ومستعدون لدفع الثمن.

Advertisements

وأضافت القناة العبرية في تقريرها أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن الأسرى والمفاوضات مستمرة.

وكانت المقاومة أعلنت على لسان أبو عبيدة، في وقتٍ سابق، أن ملف تبادل الأسرى ما زال مفتوحًا، وأن عملية التبادل سوف تتم بشكل كامل أو جزئي، وأن الاحتلال بالعدوان المتواصل هو من يعرقل إطلاق سراح رهائن من جنسيات أجنبية.

وفي السياق ذاته أعلن الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في بيان صادر عنه أمس الخميس، عن استعداد حركة الجهاد الإسلامية الإفراج عن رهينيتن إسرائيليتين هما:" امرأة تدعى حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية".



سرايا القدس تستعد للإفراج عن أسيرين

وأكد أبوحمزة في بيانه:" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أماكن تواجد أسراه ويوقع بينهم عددا من القتلى".



وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ