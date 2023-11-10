الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم وش× وش يقترب من تحقيق 35 مليون جنيه في شباك التذاكر

وش فى وش،فيتو
وش فى وش،فيتو

 وش في وش، اقتنص فيلم الدراما العائلي الكوميدي (وش في وش) الذي يقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح إيرادات قوية بالسينمات المصرية في محاولة منه لملاحقة فيلم “فوى فوى فوى” بشباك التذاكر اليومي. 

وجاءت إيرادات وش في وش بعد إيرادات “فوي” واقتنص أمس الخميس 134,353، ليحقق إجمالي إيراداته 34 مليونا و300 ألف جنيه خلال 12 أسبوع عرض بالسينمات المصرية.

 

الفنانة أمينة خليل

 وكشفت الفنانة أمينة خليل عن الكيميا الخاصة التي تجمعها بالفنان محمد ممدوح الشهير بـ تايسون وقالت أمينة خليل: تايسون حبيبي وصديقي وعشرتنا طويلة وجمعتنا نجاحات كثيرة جدًّا كمسلسل خلي بالك من زيري وقابيل وآخرهم فيلم وش في وش.

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وأشارت أمينة إلى أن أهم ما يميز فيلم وش في وش هو تجمع 12 نجمًا ونجمة من أجيال مختلفة وضمهم في فيلم عائلي كوميدي.. وصرحت أنها لا تقلق من المنافسة على إيرادات السينمات.

 

وتحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها في فيلم وش في وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التي يسردها العمل فإن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل.

وتابعت أسماء خلال لقائها على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم وش في وش: إنها تعمل حاليًّا على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل معاوية قائلة إن المسلسل صعب جدًّا سواء على المستوى الإنتاجي أو ظروف السفر أو المشاهد ذاتها ومن المقرر انطلق عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

 

الفنان محمد ممدوح

وتحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلي وش في وش قائلًا: إن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطى عمق أكثر لتناول فكرة العمل.

 

وتابع تايسون أن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعي لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية في أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك.

 

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح إنه دائمًا ما يرغب في العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء في السينما أو الدراما.

 

وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطورًا كبيرًا في كافة النواحي وهو ما أصبحنا نجده في كل الدول العربية.

 

وش في وش

ودخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل عدة أفلام أخري.. إذ واجه نجوم كبارعلى رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

 

إضافة إلى  فيلمين آخرين فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

 

قصة فيلم وش في وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

 

أبطال فيلم وش في وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

 

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العرض الخاص لفيلم وش في وش الفنان محمد ممدوح الفنانة امينة خليل بيومي فؤاد خالد الحلفاوي خالد صالح فيلم وش في وش فوي فوي فوي وش في وش

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