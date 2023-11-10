سباليتي يعلن قائمة منتخب إيطاليا لمواجهات تصفيات اليورو المقبلة

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة فريقه استعدادا لخوض مبارتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا.

وجاءت قائمة منتخب إيطاليا علي النحو التالي:

قائمة منتخب إيطاليا

حراسة المرمي: دوناروما، ميريت، بروفيديل، فيكاريو

خط الدفاع: اتشيربي، باستوني، بونجيورنو، كالابريا، كامبياسو

دارميان، دي لورينزو، ديماركو، جاتي، تولوي

خط الوسط: باريلا، بونفينترا، كلوباني، كريستانتي

Advertisements

فراتيسي، جورجينهوه، لوكاتيلي

خط الهجوم: بيراردي، كييزا، الشعراوي، بوليتانو، راسبادوري

سكاماكا، مويس كين

قائمة ألمانيا

حراسة المرمى: أوليفر باومان، جانيس بلاسفيتش، تير شتيجن وكيفن تراب

الدفاع: روبن جوسينس، بينجامين هنريكس، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجر، نيكلاس سولي، جوناثان تاه وماليك ثياو.

الوسط: روبرت أندريتش، جوليان براندت، كريس فوهريتش، ليون جوريتسكا، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، جوشوا كيميتش، فيليكس نميتشا، ليروي ساني وفلوريان فيرتز.

Advertisements

الهجوم: مارفين دوكش، نيكلاس فولكروج، سيرجي جنابري وتوماس مولر.

تورط لاعب جديد

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن البولندي نيكولا زاليفسكي، ظهير نادي روما، هو أجدد لاعب يظهر ضمن المتورطين في فضيحة المراهنات.

وأشار الموقع إلى أنه مع انتشار صدى هذه القضية وظهور أسماء المتورطين، فإن لاعبين آخرين يمكن أن يكونوا متورطين في الأزمة.

كان المنتخب الإيطالي قد قرر استبعاد الثنائي تونالي وزانيولو من معسكر الأتزوري ليتأكد غيابهما عن مباراتي مالطا وإنجلترا، في ضربة كبيرة لبطل أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أحد لاعبي يوفنتوس مهدد بالإيقاف لنحو 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مراهنات غير قانونية.

وبحسب صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن نيكولو فاجيولي، لاعب وسط يوفنتوس، يخضع حاليا للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة متعلقة بالمشاركة في مراهنات على منصات غير قانونية.

وأضافت أنه إذا تمت إدانة فاجيولي بالمقامرة في مباريات كرة القدم الرسمية، فإنه يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 3 سنوات بجانب تغريمه ما يزيد على 25 ألف يورو.