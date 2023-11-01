مرصد الأزهر يستقبل عددًا من طلاب جامعة قناة السويس بالتعاون مع الشباب والرياضة

نظم المرصدُ ندوة لعدد من طلاب جامعة قناة السويس؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك استنادًا إلى التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»،

جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

وعقد المرصد خلال اليوم محاضرة، تم خلالها الاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم إضافة إلى عرض لأبرز الملفات التي يتناولها المرصد بالبحث والتحليل. وقد حاضر الدكتور حمادة شعبان المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، حيث تطرق إلى عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليه واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف التنظيمات الإرهابية.

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ترسيخ قيم المواطنه والانتماء

كما تناول شعبان القيم الإنسانية والاجتماعية ودور الشباب في ترسيخهم في المجتمع، مؤكدًا أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتعايش وقبول الآخر في إطار من التسامح، يعد جزءا لا يتجزء من الرواية المضادة للخطاب الإعلامي للتنظيمات المتطرفة.

جدير بالذكر أن هذا هو العام الثالث على التوالي لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، بالتعاون مع وزارة الشباب المصرية، حيث بدأت فعاليات البرنامج في 21 مارس 2021، واستقبل فيها المرصد حتى الآن طلاب أكثر من 20 جامعة مصرية.