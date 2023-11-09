النائب إيهاب منصور: برنامج فريد زهران يمتلك حلول لمشكلات مصر

قال النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المواطن يعاني من مشكلات على مختلف الأصعدة.

وأكد ان برنامج فريد زهران يترجم حال المصريين ويوضح ما الذي يمكننا فعله من حلول وبدائل.

وشدد على أهمية استغلال الفرصة في التغيير من خلال المشاركة في جميع الفعاليات الانتخابية ولاسيما الشباب، مؤكدا أن العزوف عن المشاركة مؤشر خطر يجب مواجهته.



كان الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في كل العصور وذلك قبل بدء فعالية المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران.

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ويعقد الآن المؤتمر الصحفي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

اللقاءات الانتخابية لحملة فريد زهران



يذكر أن الحملة تنظم يومي الجمعة والسبت ٩ و١٠ نوفمبر، مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.



كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.



يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

واختارت حملة فريد زهران رمز "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 )



من هو فريد زهران؟



يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واختاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.