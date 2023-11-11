السبت 11 نوفمبر 2023
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عقارات

تخصيص قطعة أرض لإنشاء سنترال بمدينة حدائق العاصمة

رئيس جهاز حدائق العاصمة،فيتو
رئيس جهاز حدائق العاصمة،فيتو

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عقد لقاء مع المسئولين بالشركة المصرية للأتصالات بحضور  المهندس نائب رئيس الجهاز لقطاع الكهرباء والاتصالات أن يتم تخصيص قطعة أرض  لإنشاء سنترال مدينة حدائق العاصمة  لتغطية كافة خدمات قطاع الاتصالات بالمدينة لتوفير خدمات الاتصالات بالمدينة ومنها خدمة التليفون الأرضي والإنترنت  المنزلى.

 ورحب المسئولون بالشركة المصرية للاتصالات وتم عمل معاينة لاختيار الأرض المناسبة وجار استكمال الإجراءات  وقد شدد المهندس عمار مندور فى الاجتماع على استعجال إجراءات  توصيل خدمة التليفون الأرضي والإنترنت  للوحدات السكنية التى تعاقدت بالفعل بالسنترال وذلك لاحتياج السكان لهذه الخدمة خاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الشبكات وتدفيع كابلات الفايبر.

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وأكد مسئولو الشركة المصرية للاتصالات انه جار عمل حصر لكل العمارات طبقا لقائمة الانتظار وطلبات التعاقد بالسنترال وسيتم استكمال إجراءات  التعاقد وتوصيل الخدمة فى أسرع  وقت حرصا من سيادته على استكمال الخدمات بالمدينة
 

كما عقد المهندس عمار مندور رئيس الجهازلقاء مع إحدى شركات النقل الجماعى بناء على طلب سكان المدينة بتوفير اتوبيس لطلاب المعاهد الأزهريّة وتم توفير اتوبيس لتوصيل الطلاب المقيمين  بمدينة حدائق العاصمة  إلى المعاهد الأزهريّة خارج المدينة حرصا  على سير وانتظام العملية التعليمية 
كما استكمل  المهندس عمار مندور رئيس الجهاز جولاته بالمدينة حيث تم المرور على بعض المشروعات الجارى تنفيذها مع المسئولين بالجهاز وقد شدد على المسئولين بادارة التنمية بضرورة عمل حملة مكبرة لإزالة اية مخلفات بالمدينة وتوزيع صناديق القمامة بانتظام وتنظيف وتطهير الصناديق بصفة مستمرة والحرص دائمًا على نظافة شوارع المدينة وقد نبه سيادته على ادارة الزراعة بضرورة متابعة وصيانه المساحات المزروعة بشوارع المدينة وحول العمارات وتجهيز المساحات التى تم الانتهاء منها لفرش النجيلة وغرس الاشجار.

 وأكد  المهندس عمار مندور بضرورة الالتزام بأنواع الأشجار والمزروعات الموفرة فى استخدام المياه وعمل الصيانه الدورية اللازمة لمنظومة الرى واستكمال اللافتات التحذيرية من مياه الرى حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لطرح شقق بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار، ونستعرض تفاصيل وشروط التقديم:


-يتضمن الطرح 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات هي (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، كمرحلة أولى والشقق جاهزة للتسليم.

- المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة المواطن بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥ مترا مربعا شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا. 

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الشركة المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات المهندس عمار مندور بالشركة المصرية للاتصالات جهاز مدينة حدائق العاصمة

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