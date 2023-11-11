السبت 11 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

الدكتور يسري جبر،
الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأمة كلها ستفترق ولا يوجد منها إلا فرقة ناجية، وهم العلماء والعباد والصالحون في كل عصر، لافتا إلى أن الفرقة الناجية هى من تظل على الحق.

تفرق الأمة الإسلامية

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"،: "الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".

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من هي الفرقة الناجية

واستكمل: "كل امة النبي محمد ناجين مهما اختلفوا فى الايدلوجيات، وأمة الدعوة هى من تفترق، وهذا الحديث من المشتبهات، الذى اختلف فيه العلماء، وهذا الحديث اسي استخدمه فأصبح كل فرقة تقتل الاخرى وتظن هى الفرقة الناجية، ولكن الفرقة الناجية، هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام".

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