الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

سفير مصر في الكونغو يحضر المران الختامي لمنتخب الناشئات (صور)

منتخب مصر الناشئات،
منتخب مصر الناشئات، فيتو

حرص أسامة ثروت سفير مصر في الكونغو برازافيل، على حضور المران الختامي لمنتخب الناشئات تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض، في الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

 

وخاض منتخب الناشئات مرانا قويا، اشتمل على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال مباراة الغد.

 

وحرصت الدكتور دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي ترأس بعثة المنتخب في الكونغو برازافيل، على توجيه الشكر إلى السفير المصري على تلبية احتياجات منتخب الناشئات.  

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل غدًا، على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

 

ودخل  منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا  الجمعة الماضية، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.


ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.


واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

 

Advertisements

 

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اتحاد الكرة بموعد إقامة لمباراتي منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو برازفيل ذهابًا وإيابًا في الدور الثاني، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

 

وحدد الاتحاد الأفريقي في خطابه موعد إقامة مباراتي منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام الكونغو برازفيل خلال  الفترة 10 إلى 19 من شهر أكتوبر الجاري.

 

 وفاز منتخب مصر للشابات بقيادة محمد كمال، بعد فوز كبيرً على نظيره ساو تومي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 18-0، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

مصر أسامة ثروت سفير مصر في الكونغو برازافيل منتخب الناشئات بطولة كاس العالم الدكتور دينا الرفاعي

مواد متعلقة

منتخب الناشئات يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم

الكرة النسائية، منتخب الناشئات يهزم ساو تومي 11-0

الأكثر قراءة

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

ليلة القبض على الطنطاوي

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

أمير قطر يعلق على زيارته إلى الإمارات ولقائه مع محمد بن زايد

3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة

موعد إصدار نتيجة تحقيق الزمالك مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية