سفير مصر في الكونغو يحضر المران الختامي لمنتخب الناشئات (صور)

حرص أسامة ثروت سفير مصر في الكونغو برازافيل، على حضور المران الختامي لمنتخب الناشئات تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض، في الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وخاض منتخب الناشئات مرانا قويا، اشتمل على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال مباراة الغد.

وحرصت الدكتور دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي ترأس بعثة المنتخب في الكونغو برازافيل، على توجيه الشكر إلى السفير المصري على تلبية احتياجات منتخب الناشئات.



ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل غدًا، على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا الجمعة الماضية، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.



ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.



واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

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وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اتحاد الكرة بموعد إقامة لمباراتي منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو برازفيل ذهابًا وإيابًا في الدور الثاني، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وحدد الاتحاد الأفريقي في خطابه موعد إقامة مباراتي منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام الكونغو برازفيل خلال الفترة 10 إلى 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وفاز منتخب مصر للشابات بقيادة محمد كمال، بعد فوز كبيرً على نظيره ساو تومي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 18-0، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.