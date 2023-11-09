الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير خارجية بريطانيا يصل إلى السعودية ويلتقي نظرائه من الشرق الأوسط قبل اجتماع الجامعة العربية

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، فيتو

وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لدفع الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للصراع في غزة.


وقالت وزارة الخارجية والتنمية والتعاون البريطانية في بيان: "سيجتمع كليفرلي مع وزراء خارجية من الشرق الأوسط وسيناقش الجهود الرامية إلى منع تصاعد إقليمي أوسع، بما في ذلك لبنان واليمن قبل اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية حول غزة يوم السبت".

كما يناقش كليفرلي مبادرات لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في غزة المحاصرة، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان تدفق الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة، وفقًا للبيان.

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وقال كليفرلي: "سأواصل هذا العمل الأساسي في المملكة العربية السعودية حيث سألتقي عددًا من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق تلك الأهداف بسرعة وأيضًا النظر إلى مستقبل حل دائم وسلمي ومزدهر للدولتين، للإسرائيليين والفلسطينيين".


ومن المقرر أن يؤكد الوزير دعم بريطانيا لوقف إنساني للقتال في أقرب وقت ممكن لتقديم المساعدات وفتح نافذة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الرعايا البريطانيين.

وسيعيد في لقاءاته مع نظرائه في الشرق الأوسط تأكيد إدانة المملكة المتحدة لارتفاع عنف المستوطنين والدعوة إلى محاسبة المسؤولين لتحسين الوضع في الضفة الغربية. 

وسيعرض دعم المملكة المتحدة لتحفيز الجهود الدبلوماسية نحو تحقيق حل دائم وسلمي للدولتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

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