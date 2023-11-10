مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

الهجوم البري على غزة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط كبير في الجيش وسكرتيرته، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.



مقتل قائد إسرائيلي كبير

ومن جانبها أفادت القناة الـ14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قائد المدرعات الكولونيل “شلداغ زيعور” قتل في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة “آني عويدان”، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.



وفي السياق ذاته ذكر تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

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إصابات جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد التقرير العبري: “أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة”.



وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.



وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.



وفي سياق متصل أصيب 3 جنود إسرائيليين، اليوم الجمعة، بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة في لبنان، وذلك في ظل استمرار المعارك بين حزب الله وجيش الاحتلال.



حزب الله يهاجم قوات إسرائيلية

ومن جابنه أعلن حزب الله اللبناني اليوم عن استهدافه عددا من المواقع التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الطائرات المسيرة.



وجاء في البيان الصادر عن حزب الله:"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجومًا ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية".

وأضاف حزب الله في بيانه: فاستهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما إصابات مؤكدة.

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