الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قطر تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مجمع الشفاء الطبي في غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية  القطرية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن تحذيرها الشديد من نية جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.


إسرائيل تستعد لارتكاب مجزرة جديدة في غزة 


وذكرت الخارجية القطرية في بيانها الصادر اليوم عن العدوان الإسرائيلي على غزة: "تحذر دولة قطر من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غرب غزة، وتعتبر أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم بـ 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين".

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها اليوم: "تطالب (دولة قطر) المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه، مشددة على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه سيعطي إشارة له بأن يمضي قدما في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز".

وجاء في بيان الخارجية القطرية: "ترفض دولة قطر جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة وتعدها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

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جرائم إسرائيل في غزة 


وأكدت الخارجية القطرية في بيانها اليوم الجمعة: "من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما تؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته".

وأكد بيان الخارجية القطرية على  موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ صباح اليوم وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة، وتسبب ذلك في استشهاد العشرات من الأطقم الطبية والأشخاص المحتمون بها.

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