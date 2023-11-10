أرقام مميزة للإسباني ألونسو مع ليفركوزن هذا الموسم

يعد الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المدرب الوحيد الذي لم يهزم على المستوى القاري والمحلي هذا الموسم بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، وعلى مستوى الدوريات يتواجد رفقة فايولي مدرب نيس الفرنسي وتوخيل مدرب بايرن ميونخ في قائمة المدربين الذين لم يتلقوا أي خسارة في الدوريات المحلية.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أرقام تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن:

‏تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن هذا الموسم

خاض 16 مباراة

فاز في 15 مباراة

تعادل وحيد

لم يتلق أي هزيمة

تم تسجيل 55 هدفا

استقبل 14 هدفا

7 شباك نظيفة

باير ليفركوزن بقيادة الأسطورة تشابي ألونسو إلى دور 16 من الدوري الأوروبي

ألونسو يقود قطار ليفركوزن لرقم تاريخي

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى استمرار سلسلة اللا هزيمة لليفركوزن بكافة البطولات هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

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ولم يتعطل قطار ليفركوزن المنطلق منذ بداية الموسم، سوى مرة وحيدة بالتعادل مع بايرن ميونخ، فيما حقق الفوز في بقية المباريات حتى الآن.

ومنحت هذه السلسلة، ليفركوزن، فرصة الحفاظ على تصدر جدول ترتيب مجموعته في اليوروبا ليج، وكذلك حافظ على صدارة الدوري الألماني، بعدما سجل 55 هدفا واستقبل 14 آخرين.

وأفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن ألونسو منح فريقه، الفوز 11 تواليا، وهو رقم قياسي في تاريخ ليفركوزن.

ولم يسبق لباير ليفركوزن، الانتصار في 11 مباراة متتالية بموسم واحد، منذ بدء عصر البوندسليجا عام 1963.

وواصل فريق بايرليفركوزن الألماني انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة ببطولة اليورباليج، بعد انتصاره الثمين بنتيجة 1-0 على مضيفه كارباكا أجدام الأذربيجاني، ليصعد رسميًا للأدوار الإقصائية في البطولة.

وظل ليفركوزن محلقًا على القمة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، فيما توقف رصيد كارباكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وربما يحسم الفريق الألماني صدارته للمجموعة ومن ثم صعوده رسميًا لدور الـ16 في البطولة مباشرة، حال تعثر مولده النرويجي، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أمام مضيفه هاكن السويدي، في مباراتهما التي تجرى في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

خسارة ليفربول أمام تولوز

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

وسجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.

فوز رين وفياريال

الدوري الأوروبي، واصل فريق رين الفرنسي في صدارة مجموعته السادسة بمسابقة اليورباليج، مساء اليوم الخميس، بالفوز على باناثينايكوس اليوناني (3-1).

تقدم فابيان ريدير لفريق رين في الدقيقة (9) من ضربة حرة مباشرة، وأدرك فوتيس يوانيدس التعادل لصالح باناثينايكوس (34) من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ورغم رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع جيانويل بيلوكيان في الدقيقة (33) نجح رين في العودة للتقدم عبر المهاجم المغربي إبراهيم صلاح الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة (65) قبل أن يضيف لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لفريقه رين من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة عزز رين من صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، حقق فياريال ثاني انتصار له على التوالي بالفوز على مكابي حيفا (2-1) على ملعب أيك لارنكا القبرصي.

تقدم السنغالي عبد الله سيك لفريق مكابي حيفا في الدقيقة (30)، بينما أدرك أليخاندرو بايينا هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة (82) ثم أضاف ألكسندر سورولث الهدف الثاني للفريق الإسباني (86).

بهذه النتيجة يحل فياريال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مكابي حيفا عند نقطة في المركز الرابع والأخير.