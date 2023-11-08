وفد بعثة البنك الدولي يتفقد عددا من المشروعات في سوهاج

أجرى وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، جولة تفقدية اليوم، لعدد من مشروعات البرنامج المنفذة بمدينة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وكاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، يرافقهم الدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأعضاء وحدة التنفيذ.

واستهل الوفد زياراته الميدانية بتفقد "الحديقة المتحفية" بمدينة ناصر، والتي شهدت أعمال تطوير وتجميل على مساحة 4123 مترا مربعا، وتفقد الوفد معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية داخل الحديقة

كما تفقدوا البازارات المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة، حيث يبلع عددها 12 بازارا سياحيا، كما تفقدوا أعمال ربط كورنيش أخميم بكورنيش النيل الشرقى بمدينة سوهاج.

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وتضمنت الزيارة كذلك تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، ضمن مشروعات البرنامج، والذي يأتي في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية

وويعد المركز رقم 15 على مستوى المحافظة، حيث تم تطوير 14 مركزا تكنولوجيا بجميع مراكز ومدن وأحياء سوهاج؛ لتقدم أكثر من 46 خدمة محلية مميكنة للمواطنين والمستثمرين في سهولة ويسر.



واختتم الوفد زيارته للمحافظة بتفقد سوق مدينة ناصر الحضري الجديد "، الذي يضم 114 بائكة داخلية مختلفة المساحات، و74 بائكة خارجية، تم إنشائها بساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين، وبلغت التكلفة الإجمالية للسوق 15 مليون و933 ألف جنيه، ضمن مشروعات البرنامج المنفذة بسوهاج، ويخدم المشروع 500 ألف نسمة، ليساهم في منع انتشار الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.