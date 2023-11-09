محافظ سوهاج: إزالة 350 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال 9 أيام

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة ٣٥٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة يوم في الأول من نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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ومن جانبه، أوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع ٣١٦ حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ١٧ فدانا و٢١ قيراطا، فيما تم إزالة ٣٤ حالة تعد مخالفات مبان على مساحة ٤١٠٠ متر.

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.