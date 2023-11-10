نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ تفريج الكروبات، دليل وعلامة على إيمان العبد، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ".

صور تفريج الكرب على الإنسان

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "آيات بينات" المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "تفريج الكرب له صور قد يكون بإخراج المساعدة للمحتاجين، فالله أنزل المال بقدر الحاجة، فإذا رأيت فقيرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا بخيلا، وعلى الأغنياء أن يعلموا أن المال الذى أعطاه الله لهم ليس ملكا لهم، وهم سيحاسبون عليه يوم القيامة".

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وتابع:"من يملك المال هو الله تبارك وتعالى، وكثير من الناس عندما ينفقون يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو من وهبهم هذا المال"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ".

وزارة الأوقاف: زيارة شيخ الأزهر للتأكيد على موقفنا الواحد تجاه القضية الفلسطينية

وفي سياق آخر قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات الوزارة، إلي فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتأكيد على الدعم الكامل لمواقفه في القضية الفلسطينية.



وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"،: "كلنا متابعين الموقف، وكل المؤسسات الدينية موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، فلا نقبل بتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين إلي دول أخرى، وسيناء المباركة خط أحمر".

واستكمل: "الاحتلال الصهيوني يرتكب مجازر بشعة تجاه النساء والأطفال، ونناشد كل المؤسسات الدولية وقف هذه المجازر التى تحدث على مسمع العالم كله".