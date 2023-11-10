الرياض تدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة الـ 20

أعلنت المملكة العربية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن المملكة تؤكد على دور دول أفريقيا ودعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة الـ 20.



القمة السعودية الإفريقية في الرياض

وجاء في إعلان الرياض الصادر اليوم: "إن المملكة تحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية بالمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية".



وأضاف إعلان الرياض، أن القمة السعودية الأفريقية أكدت على مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وعلى الدور الدولي لوقف تهجير الفلسطينيين القسري.



وأضاف إعلان الرياض، أن القمة السعودية الأفريقية أكدت على تمكين المنظمات الأممية من أداء عملها بغزة، مشددة على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.



قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه اليوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري إلى الرياض، حيث يترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة السعودية الأفريقية.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة المقرر عقدها اليوم 10 نوفمبر الجاري، والتي تنعقد تحت عنوان "شراكة مُثمرة"، حيث يستعرض رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، لاسيما وأن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي والعربي.



وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة عن مبادرة مليارية لإفريقيا.

ولفت الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الإفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض إلى إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.



انطلاق القمة السعودية الإفريقية بالرياض

وانطلقت اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الإفريقية بالرياض تحت عنوان "شراكة مثمرة" بمشاركة قادة وزعماء إفريقيا، وفد مصري رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية سامح شكري.



وكان قد دعا ولي العهد السعودي اليوم الجمعة إلى وقف الحرب في غزة.

ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال خلال القمة الإفريقية السعودية ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.

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