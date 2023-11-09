حماية المستهلك: استدعاء سيارات تويوتا لوجود خلل في الوسائد الهوائية
سيارات تويوتا، أعلنت الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، بالتعاون مع حماية المستهلك، عن تنشيط حملة استدعاء لبعض سيارتها بهدف فحص الوسائد الهوائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان والسلامة وتغييرها إذا لزم.
ويأتي ذلك استكمالًا للحملة التي نظمتها تويوتا التي بدأت في عام 2015، حينما لوحظ إمكانية تمزق الوسادة بعد فتحها في بعض السيارات، الأمر الذي قد يعرض الراكب للإصابة في حال وقوع حوادث جسيمة.
حملة استدعاء سيارات تويوتا
ويشمل هذا الاستدعاء، والذي يتم بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بعض السيارات التي تم بيعها في السوق المصري ومنها كورولا موديل عام 2002 وحتى 2013 وياريس سيدان موديل عام 2005 وحتى 2012 وياريس هاتشباك موديل عام 2013 الى 2015 وافانسيس موديل عام 2003 الى 2008كما تمتد الحملة للسيارات الخليجية الصنع بنفس الموديلات المذكورة سابقا.
فحص الوسائد الهوائية لسيارات تويوتا
وتستمر فعاليات الحملة بجميع مراكز خدمة تويوتا، حيث يتم فحص الوسائد الهوائية واستبدال قطع الغيار المطلوبة في السيارات المعنية بهذا الاستدعاء حسب تعليمات شركة تويوتا العالمية بالمجان وبدون تحمل العميل لأي تكلفة على الإطلاق، وذلك بأسبقية الحجز بعد تحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارة مشمولة ضمن الحملة.
ويأتي الإعلان عن الحملة كإجراء وقائي في إطار حرص الشركة على الاطمئنان على أمن وسلامة العملاء، وكفاءة منظومة سيارتهم.
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