الغربية تحقق المركز الأول في محو الأمية للمرة الثالثة على التوالي

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم وبناء العنصر البشري وتمكينه والاهتمام به، جنبا إلى جنب مع تطوير وتحديث البنية التحتية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم محو أمية 9619 مواطنا داخل 54 قرية و88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال العام الجاري.

Advertisements

وأوضح رحمي أن المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، مشيرًا إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلًا عن كونه جزءًا متأصلًا في التعليم وشكلًا من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

ومن جانبه وجه محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على مشكلة الأمية على أرض محافظة الغربية لإعلان المحافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020 والتنمية المستدامة.

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض مجزر قديم بعد تحويله لحملة صيانة المعدات

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

واستمع محافظ الغربية لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه،كما وجه المحافظ العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.

-إعلانات-

وأشار "رحمي" إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.

وقال المحافظ إن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة يتكون من 12 شباكا تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين،كما تم تخصيص 2 شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط- خدمة المواطنين- خزينة- طلبات المرافق)، إلى جانب تخصيص 2 شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق (طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف) و2 شباك لخزينة التحصيل، مشيرًا إلى أن المركز يحتوي على 25 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و10 اسكانر وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس.

وأضاف رحمي أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن مجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.