مقتل شاب طعنا على يد شخصين بسبب خلافات الجيرة في الغربية

شهدت قرية راغب الحديثة بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مقتل شاب على يد شخصين بسبب خلاف جيرة قديمة.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز المحلة تحت إشراف الرائد محمد عمارة الى موقع الجريمة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى محمد رضا يبلغ من العمر 25 عاما ومصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم وأن وراء ارتكاب الجريمة شخصين أحدهما مصاب بطعنة نافذة وجرى نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه.

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وتوصلت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل المجني عليه وإصابة أحد المتهمين، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من إلقاء القبض على المتهم.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.