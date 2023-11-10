أعضاء القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف: الإنسانية رحمة وعدل بين البشر

انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (البحر الأحمر - الفيوم)، اليوم الجمعة، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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وقد أكدوا جميعًا أن الإنسانية رحمة وعدل وإنصاف بين البشر جميعًا على اختلاف معتقداتهم، وألوانهم، ولغاتهم، وأعراقهم، من منطلق منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم؛ لينعم الناس جميعًا بالأمن والاستقرار، دون تفرقة بين إنسان وآخر أو شعب وآخر، مع تأكيدنا أنه لا إنسانية بلا عدل، ولا إنسانية بلا رحمة، ولا إنسانية بلا قيم.



كما أكدوا أن ديننا الحنيف دين الإنسانية الحقيقية، التي استمدت أبعادها من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة؛ حيث يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"، فالإنسان- على مطلق إنسانيته- مُكَرَّم بتكريم الله تعالى له، يقول سبحانه: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمٍْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، ويقول نبيُّنا (صلى الله عليه وسلم): "كُلُّكُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ"، ويقول (صلوات ربي وسلامه عليه): "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ".



مديرية أوقاف البحر الأحمر

وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف البحر الأحمر ( القصير ):

1- الشيخ / عبد الباسط عثمان أحمد محمد - مدير الدعوة - الزهراء الجديد – منطقة الزهراء

2- الشيخ/ عرابي أحمد محمد أحمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - السنوسي – شارع الكورنيش

3- الشيخ/ محمد حامد أحمد الشاطر - مدير الإدارة - المدينة المنورة – العويينة الجديدة

4- الشيخ/ أحمد مصطفى جاد إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - التقوى – حي التقوى

5- الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود محمد - مفتش دعوة - السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) – منطقة العمارات

6- الشيخ/ مدني عبد الدايم مدني - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - السمان الجديد – منطقة المساكن

7- الشيخ/ رمضان رجب محمد تمام - إمام وخطيب - أبو الحجاج – منطقة العويينة الجديدة

8- الشيخ/ محمود عبد الراضي محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) - منطقة الجبانة

9- الشيخ/ حسن جمال حسن السيد - إمام وخطيب - التوبة – منطقة الجبانة

10- الشيخ/ شعبان عمر عبد التواب - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - كمال الدين همام – بجوار المجلس



ثانيًا: مديرية أوقاف الفيوم ( طامية ):

1- الشيخ/ يحيى محمد محمد - مدير الدعوة - قباء – بندر طامية

2- الشيخ/ عمر عبد التواب عبد ربه قاسم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - السراج المنير – بجوار المحكمة

3- الشيخ/ أشرف جمعة محمد - إمام وخطيب - الشهداء – طامية

4- الشيخ/ ياسر سعيد إسماعيل اللقاني - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمن – المدينة الصناعية – بندر طامية

5- الشيخ/ ربيع عبد الله عبد الفتاح - إمام وخطيب - نور الإيمان – بجوار الموقف

6- الشيخ/ أحمد عبد الله عبد الله علي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الصفا والمروة - بندر طامية

7- الشيخ/ محمد عيسى خليل - إمام وخطيب - شبكة الكهرباء – بجور مكتبة الفردوس

8- الشيخ/ وليد طه صادق علي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - عثمان بن عفان (رضي الله عنه) – أرض زهير

9- الشيخ/ مصطفى محمود محمد بليدي - إمام وخطيب - خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) – الجبل

10- الشيخ/ أحمد رمضان عبد الفتاح عبد الجواد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - المدينة المنورة – شارع النهضة – طامية