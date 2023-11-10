قائمة أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف بعد سن الثلاثين.. روماريو في المقدمة بـ445 هدفا.. وكريستيانو رونالدو في المركز الثاني

الأهداف هي أهم شيء في مباراة كرة القدم حيث دائما ما يأخذ الهداف النصيب الأكبر في السيط والشهرة من قبل متابعي الكرة في كل أنحاء العالم.

وأحيانا عندما يتخطي لاعب كرة القدم سن الثلاثين تصبح العزيمة أقل ،ولكن في التقرير نعرض لكم أكثر اللاعبين في التاريخ تسجيلًا للأهداف بعد سن الثلاثين، ليتواجد في القائمة لاعبون عظماء كسروا العديد من الأرقام القياسية طوال مسيرتهم.



1- البرازيلي روماريو

أحرز البرازيلي روماريو (445 هدفا) بعد سن الثلاثين، ولعب طوال مسيرته في 9 أندية، ويعتبر الفريق الهولندي ايندهوفن هو أكثر فريق أحرز معه أهداف برصيد 96 هدفا، وأحرز رفقة منتخب بلاده البرازيل 55 هدفا.

وكان لدي روماريو صراع مع نجوم تاريخيين للبرازيل أمثال بيليه وزيكو ، وبدأ الصراع بين النجمين الكبيرين في انطلاق مونديال 1994 إذ صرح بيليه بضرورة وجود أكثر من روماريو في الفريق الأمر الذي اعتبره الأخير انتقاصا من قيمته الكروية

فرد بأن بيليه يجب أن يكون في المتحف وتطور الخلاف فيما بعد حول بعض القضايا السياسية وأعلن روماريو رفضه أن يصبح بيليه رئيسا للبرازيل، في سنة 2004 صرح بيليه بضرورة ان يعتزل روماريو اللعب وان يرفع حذاءه ويرحل فرد روماريو عليه بأن يسكت.

فعاد بيليه ليفسر وجهة نظره بأنه كان يقصد أن يعتزل روماريو وهو في القمة فعاد روماريو واعتذر عن سوء التفاهم قائلا أن بيليه بالنسبة له ما يزال الملك فيما بادر هذا الأخير إلى الاعتراف أكثر من مرة بموهبة روماريو الكبيرة وبأنه هداف فذ.

روماريو، فيتو



2- كريستيانو رونالدو

بلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو (400 هدف) في المباراة الماضية مع فريق النصر السعودي، ليصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم إحرازا للأهداف بعد سن الثلاثين، ولعب الدون رونالدو في 6 أندية، ويعد ريال مدريد هو أكثر ناد سجل معه ، حيث سجل 311 هدفا فيما أحرز رفقة البرتغال 127 هدفا.

ويعتبر المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هي المنافسة الأقوى بين لاعبين في كرة القدم فبعد أن حصلا على 13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لرونالدو)، يعتبر كلاهما أفضل لاعبي جيلهما، ومن بين أفضل اللاعبين عبر التاريخ.

وكلا اللاعبين كسرا حاجز 50 هدفا في موسم واحد، وسجلوا أكثر من 800 هدف في مسيرتهم مع النادي والمنتخب، كما أنهم أيضًا اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا هاتريك سبع مرات في دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو، فيتو



3- إبراهيموفيتش

استطاع السويدي زلاتان ابراهيموفيتش تسجيل (341 هدفا) بعد سن الثلاثين، ولعب زلاتان في 9 أندية ، ويعد باريس سان جيرمان هو أكثر نادي سجل معه السويدي أهداف برصيد 113 هدفا، وأحرز رفقة السويد 62 هدفا.

لعب زلاتان مع منتخب السويد في كأسي العالم 2002 و2006 وغاب هو ومنتخب بلاده عن 2010 و2014. كما شارك في بطولة أمم أوروبا 2004 و2008 حيث سجل هدفًا بالكعب في مرمى منتخب إيطاليا

ولعب أيضًا في بطولة أمم أوروبا 2012 وسجل هدفين أمام المنتخبين الأوكراني والفرنسي على الترتيب ويعد الهدف الذي سجله على فرنسا من أجمل أهداف البطولة وبعد خروج منتخب بلاده من بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا.

زلاتان إبراهيموفيتش، فيتو





4- بيكان

يأتي جوزيف بيكان النمساوي في المركز الرابع بين أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بعد سن الثلاثين حيث سجل (340 هدفا)

وبدأ بيكان مسيرته المهنية في رابيد فيينا عام 1931. بعد أربع سنوات في رابيد، انتقل إلى المنافسين المحليين أدميرا فيينا. فاز بيكان بأربعة ألقاب للدوري خلال فترة وجوده في النمسا

ثم انتقل إلى سلافيا براغ في عام 1937، حيث بقي حتى عام 1948، وأصبح هداف النادي التاريخي. لعب لاحقًا مع فيتكوفيتسي وهراتس كرالوفه ودينامو براغ، واعتزل في عام 1955 كأفضل هداف على الإطلاق في الدوري التشيكوسلوفاكي الأول برصيد 447 هدفًا.

بيكان، فيتو



5- توليو مارافيلها

يأتي البرازيلي توليو مارفيلها في المركز الخامس بين أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بعد سن الثلاثين ، حيث سجل (296 هدفا)، وأحرز في مسيرته 400 هدف، ولعب ضمن صفوف 18 ناديا، ويعتبر بتوفاجو هو أكثر ناد سجل معه بواقع 55 هدفا.

لعب في العديد من النوادي البرازيلية مثل نوادي (غوياس وبوتافوغو ريغاتاس وفيتوريا وكورينثيانز وفلومينينسي وكروزيرو ونوادي محلية أقل شهرة، وفي أوروبا لم يلعب سوى لفترة قصيرة في نادي سيون السويسري ونادي أويبست المجري.

توليو مارافيلها ، فيتو



6- دي ستيفانو

يأتي دي ستيفانو في المركز السادس بين اكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بعد سن الثلاثين بواقع (264 هدف) وبدأ دي ستيفانو مسيرته المهنية في نادي ريفر بليت الأرجنتيني بعمر 17 عامًا، في عام 1943. في موسم 1946، تمت إعارته إلى نادي أتلتيكو هوراكان، لكنه عاد إلى ريفر في عام 1947.

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ثم ذهب دي ستيفانو للعب لصالح ميلوناريوس في الدوري الكولومبي، وفاز بستة ألقاب للدوري خلال أول 12 عامًا من مسيرته في الأرجنتين وكولومبيا بعد توقيعه مع ريال مدريد، سجل 216 هدفًا في الدوري في 282 مباراة لمدريد، وأقام شراكة ناجحة مع فيرينتس بوشكاش.

سجل دي ستيفانو 49 هدفًا في 58 مباراة وكان أعلى حصيلة تهديفية في تاريخ كأس أوروبا

دي ستيفانو، فيتو