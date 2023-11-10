آلاف الفلسطينيين ينزحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن آلاف الفلسطينيين نزحوا من شمال القطاع غزة إلى جنوبه.

نزوح الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه

وبالأمس كشف البيت الأبيض الأمريكي عن هدنة لمدة 4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة، بهدف تهجير الفلسطينيين من الجزء الشمالي إلى الجنوب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة إن فترات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف بايدن خلال تصريحات صحفية: هناك ممران إنسانيان في غزة سيسمحان بالفرار من مناطق الاشتباكات.

وأكد: أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها، وسنضرب أهدافًا مرتبطة بإيران مجددًا إذا دعت الحاجة.

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موقف السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

وكشفت صحيفة عبرية، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض بشكل قاطع لتهجير سكان غزة إلى سيناء.



وقال الكاتب الإسرائيلي، تسيفي باريل، فى مقاله الذي نشر بصحيفة " هآرتس" وجاء تحت عنوان " إن لم تطرح إسرائيل حلًّا إنسانيًّا في قطاع غزة، فإن مصر ستفعل ذلك".

وأشار كاتب المقال، إلى ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود حثيثة من أجل هدف رئيسي واحد وهو تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وما يتعرض له من ضغوط كبيرة سواء من داخل مصر أو من دول عربية أخرى للسماح بفتح معبر رفح الحدودي على مصراعيه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي خلال اتصالاته مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، شدد مرارًا على أن حل مشكلة غزة لن يكون على حساب مصر، وهو ما تحدث عنها علنًا مرات عديدة بطريقة علنية.

وأضاف فى شرحه لنظرية مخطط تهجير سكان غزة، أنه من الناحية العملية لن تستقبل لاجئين فلسطينيين، وأيضا لن تكون مصر الدولة التي تساعد إسرائيل على خلق نكبة جديدة أو تصفية القضية الفلسطينية.

السيسي أكد لـ بايدن والعرب رفضه تهجير سكان غزة



وأوضح الكاتب الإسرائيلي، أن القيادة المصرية أعلمت أمريكا أن الحل سيكون في غزة، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، هو تفعيل هدنة أو وقف لإطلاق النار لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكشف، أن السيسي أبلغ القادة العرب الآخرين بأنه لا ينوي ولن يقبل وبأي شكل توطين لاجئين فلسطينيين في مصر.