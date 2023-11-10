الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير إستراتيجي يكشف عن ثلاثة سيناريوهات للحرب في غزة

الدكتور رفعت سيد
الدكتور رفعت سيد أحمد، فيتو

كشف الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجي والمفكر القومي، النقاب عن السيناريوهات المتوقعة للحرب على غزة.

 

وقال سيد أحمد: إن السيناريو الأول هو أن تستمر إسرائيل في هذه الحرب لعدة أسابيع من خلال القصف الجوي لكل مناطق قطاع غزة مع تقدم بطيء على الأرض بعد أن تكون المناطق التي قصفت قد تم تحويلها إلى ركام لأن الجندي الإسرائيلي جبان، لذا استخدمت إسرائيل في جولة الحرب هذه الطائرات وليس مواجهة أفراد المقاومة وجها لوجه.

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تدخل قوى إقليمية

وأوضح سيد أحمد، أن السيناريو الثاني هو أن تتدخل قوى إقليمية في الحرب بشكل موسع وليس بالطريقة المنضبطة التي تتم الآن من قبل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق لافتا إلى أن هذا السيناريو من المحتمل أن يتحقق فجأة نتيجة تراكم أخطاء وحماقات إسرائيلية قد تدفع حزب الله لتوسيع الضربات بحيث تتحول إلى صواريخ ويهاجم الحوثيين المدمرات والمصالح الامريكية في البحر الأحمر وربما يغلق باب المندب عندها تتسع مساحة الحرب وتصبح حرب إقليمية تتدخل فيها المدمرات الأمريكية ليهاجم حزب الله هذه المدمرات بما يملك من صواريخ روسية مضادة لحاملات الطائرات والتي قيل إنه حصل عليها وحركة حماس أيضا عن طريق سوريا، وفي حال اتساع ساحات الحرب شمالا وشرقا وجنوبا عبر البحر الأحمر فإن الجيش الإسرائيلي رغم التدمير الذي سيلحقه في المنطقة سيرهق وعندها يطالب حلفاء إسرائيل بإيقاف الحرب.

 

السيناريو الثالث وفق الخبير الإستراتيجي هو ممارسة الضغط السياسي بعد القمة العربية المرتقبة من خلال المحيط العربي واستخدامه لبعض الأسلحة مثل المقاطعة والبترول.. أو التهديد بها وقد يؤدي هذا السيناريو لإيقاف الحرب لكنه باعتقادي سيناريو ضعيف لأن إسرائيل حاصلة على دعم أمريكي وهي غير مكترثة بالدول العربية.

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