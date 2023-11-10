كأس العالم للأندية، رجال يد الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للكويت الكويتي

كأس العالم للأندية، أنهى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لخوض مباراته أمام الكويت الكويتي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والمقرر لها في الساعة الثانية عشرة والربع ظهر غدٍ السبت على الصالة الخضراء بالدمام.

وقد حرص الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل المران للوقوف على الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية أمام برشلونة، وأكد على ضرورة التركيز في المباراة المقبلة.

تضمن المران تدريبات استشفائية، ثم أعقبها تقسيمة قوية بين اللاعبين.

Advertisements

الغزاوي يحفز لاعبي الأهلي للفوز في المباراتين القادمتين

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري عقب مباراة برشلونة، التي خسرها الفريق اليوم في بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وطلب من الجميع طي هذه الصفحة والبدء فورا في الاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز للمباراة القادمة أمام الكويت الكويتي للمنافسة على المركز الخامس، والتعبير عن قدرات اللاعبين والتأكيد على أن خسارة اليوم لن تنال من عزيمة الفريق بل ستكون حافزًا لاستعادة الأداء المتميز.

وشدد الغزاوي في جلسته مع اللاعبين على أن النادي الأهلي على مدار تاريخه يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل العروض وتحقيق أحسن النتائج حتى آخر لحظة مهما كانت العقبات.

وينتظر من الجميع بذل أقصى جهد والالتزام بالتوجيهات الفنية، والعمل على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين، والتأكيد على أن الأهلي يملك كعادته مقومات البطولة والمنافسة مع الكبار في كافة البطولات قاريًّا وعالميًّا.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.