ننشر قائمة الأهلي لمباراة الجونة

الأهلي ، حصلت فيتو على قائمة الأهلي أمام الجونة في المباراة المرتقبة بين الفريقين غدا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

كما ضمت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الجونة في المباراة المرتقبة بين الفريقين غدا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:

حمزة علاء ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو وكهربا وصلاح محسن ورضا سليم.

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد أكرم توفيق لاعب الفريق من مباراة الجونة غدا.

وجاء استبعاد أكرم توفيق بقرار من كولر لإراحته بسبب حالة الإجهاد العام التي يعاني منها اللاعب.

وغاب أكرم توفيق لاعب الأهلي عن مران فريقه صباح اليوم الجمعة في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الجونة المرتقبة غدا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم، استعداداته لمواجهة الجونة المرتقبة غدا السبت على ملعب خالد بشارة في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي مران الفريق الأخير صباح اليوم قبل السفر إلى الجونة.

الأهلي يسافر إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة

ويسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة إلى الغردقة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

Advertisements

محاضرة فيديو من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الجونة

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام الجونة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقناة الناقلة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وتذاع مباراة الأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 11 هدفًا وتلقت شباكه ثلاث أهداف خلال الأربع مباريات التي خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

2- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

6- سجل محمد هانى هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

7- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

8- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلى هى الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالي الجونة.