الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

أخبار الأهلي، الفريق يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة وبيرسي تاو يقود التشكيل المتوقع للقاء

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أخبار الأهلي، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة

 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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الأهلي يسافر إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة

 

 يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة إلى الغردقة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

محاضرة فيديو من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الجونة

 

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام الجونة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة

 

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.


في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم  محمد هاني.


في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.


في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقناة الناقلة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

 

 

وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت  على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

 

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 11 هدفًا وتلقت شباكه ثلاث أهداف خلال الأربع مباريات التي خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

 

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

 

2-- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري 

 

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

 

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

 

6- سجل محمد هانى هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

7- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

 

8- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلى هى الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالى الجونة.

 

 

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