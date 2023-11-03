أوقاف الإسكندرية: انطلاق قافلة دعوية من مسجد سليمان محمود

انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية للسادة الأئمة من مسجد سليمان محمود بإدارة أوقاف شرق

بحضور كل من فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وفضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة وفضيلة الشيخ وسام على كاسب مدير عام المتابعة وفضيلة الشيخ حاتم أبو بكر سالم مدير إدارة شرق.



جدير بالذكر، أنه قبل انطلاق القافلة عقدت مقرأة قرأنية للسادة الأئمة بمشاركة السادة قيادات الدعوة بالمديرية.

كما كرم فضيلة الشيخ سلامة عددا من الأطفال الملتحقين بالنشاط التثقيفي بالمسجد وسط إشادة من أولياء أمور التلاميذ بالجهد الذي بذلته وتبذله وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية من أجل تحفيظ أولادهم القرآن الكريم لصيانتهم من فكر أهل التطرف وتعليمهم وسطية الدين وقد أكد فضيلته لأولياء الأمور أن الوزارة مستمرة في رعاية الأولاد وتحفيظهم وتعليمهم صحيح الدين وتوثيق الصلة بهم من أجل إيجاد جيل واعٍ وعلى بصيرة من أمره لتعميق روح المواطنة وحب الوطن ورفع راية صحيح الدين

هذا وقد قام فضيلة الشيخ سلامة بجولة مرورية على عدد من مساجد إدارات (الجمرك - غرب - وسط) لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها واعدادها اعدادًا جيدًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

على صعيد آخر، افتتحت المديرية اليوم مسجد عباد الرحمن بعزبة النشار بإدارة أوقاف العامرية ثان بحضور فضيلة الشيخ أحمد عاشور مدير عام الإدارة وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

هذا وقد أدى السادة الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" مع الالتزام بالموضوع والوقت المحدد من قبل الوزارة.



Advertisements